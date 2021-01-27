Ярославская область получит еще 65 млн рублей на лекарства для пациентов с COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Ярославская область получит дополнительно 65 млн рублей на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, лечащихся амбулаторно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"По распоряжению правительства РФ Ярославской области будут выделены дополнительные 65 млн рублей на приобретение лекарств для больных с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно", - написал Миронов.

По его словам, бесплатные лекарства в регионе получили уже 14 475 человек. Необходимые препараты выдаются пациентам по рецепту лечащего врача. "Важно, чтобы граждане своевременно получали необходимую помощь и препараты, во многом от этого зависит как будет протекать заболевание", - добавил Миронов.

По данным оперативного штаба региона, за сутки в Ярославской области выявлено 187 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся в регионе выросло до 27 380. С начала пандемии 25 685 человек выздоровели, 303 пациента умерли.