Число вызовов скорой помощи выросло в 2020 году почти на 30% в Подмосковье из-за COVID-19

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Количество вызовов скорой медицинской помощи увеличилось в Московской области на 28% в 2020 году из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом на 28% увеличилось количество вызовов скорой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году было закуплено 140 автомобилей скорой помощи, количество бригад было увеличено на 50 в сутки. Кроме того, бригады были оснащены 697 планшетами для оперативности обработки вызовов.

"На обеспечение лекарствами в 2020 году было выделено 989 млн рублей: из федерального бюджета - 49 млн рублей, из регионального - 540 млн рублей. За время пандемии на дому бесплатными лекарствами обеспечены более 189 тыс. граждан", - отмечается в сообщении.