В Мурманской области возобновляют плановую диспансеризацию

МУРМАНСК, 27 января. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение возобновить плановую диспансеризацию и профосмотры в связи со снижением заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис на своей странице в Instagram в среду.

"В регионе снижается количество заболевших и сохраняется запас ковидных коек, сейчас свободно 40%, мы выводим 100 ковидных коек под лечение других заболеваний. Если такая тенденция будет продолжаться, на что мы очень надеемся, то мы продолжим высвобождать коечный фонд от ковида и кроме этого мы возобновляем диспансеризацию и профосмотры", - сообщил Чибис.

По словам Чибиса, он проверил работу прививочных пунктов, где идет массовая вакцинация от коронавируса, и отметил, что их число растет. "Сегодня уже работает 21 прививочный пункт, хотя в понедельник их было только 15", - отметил глава региона.

Проведение плановой диспансеризации и профосмотров граждан в Мурманской области было приостановлено со 2 ноября из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса. Как сообщили в оперативном штабе, сейчас часть медицинского персонала из "красной зоны" возвращается на работу в другие отделения для увеличения доступности медицинской помощи по другим профилям.

По информации оперативного штаба региона, на утро среды в Мурманской области выявлено 198 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 42 456, при этом 38 669 пациентов выздоровели, 2 788 находятся на лечении, 801 человек умер.