Европейская организация потребителей пожаловалась на неполадки консоли Nintendo

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Европейская организация потребителей (BEUC) обратилась с жалобой на японскую компанию Nintendo в Европейскую комиссию и органы по защите прав потребителей стран - членов ЕС в связи с неполадками в работе игровой консоли Nintendo Switch. Об этом BEUC сообщила в среду на своем официальном сайте.

Так, организация получила около 25 тыс. жалоб от владельцев этих игровых устройств в целом ряде европейских стран, в том числе во Франции, Бельгии, Нидерландах, Италии, Португалии, Словакии. Претензии вызваны регулярно возникающими проблемами при эксплуатации контроллеров Nintendo Switch, более известных под названием Joy-Con. В частности, пользователи консоли жалуются на то, что персонажи в играх начинают двигаться, даже если игроки не используют стики на контроллерах. По свидетельствам владельцев Nintendo Switch, в 88% случаев контроллеры приходят в негодность в течение двух лет использования консоли.

В этой связи BEUC требует обязать японскую компанию устранить неполадки, возникающие при эксплуатации игрового устройства, и выплатить пользователям денежные компенсации за ремонт неисправных контроллеров, а также предоставить владельцам Nintendo Switch достоверную информацию о сроке эксплуатации консолей. "Компаниям давно пора перестать выпускать на рынок продукцию, которая очень быстро ломается. Наращивание объемов электронного мусора полностью противоречит целям "Зеленой сделки" (The European Green Deal, пакет мер Евросоюза по борьбе с изменением климата - прим. ТАСС)", - добавил генеральный директор BEUC Моник Гойен.

Из-за неисправностей в работе контроллеров на Nintendo уже неоднократно подавали в суд в США и Канаде. Президент японской компании Сюнтаро Фурукава в июне прошлого года уже приносил извинения игрокам за технические неполадки, возникающие при использовании контроллеров.