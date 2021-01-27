МИД РФ: Россия и Африканский союз прорабатывают поставки на континент вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия поддерживает диалог с Африканским союзом по вопросам поставок на континент российской вакцины "Спутник V". Об этом заявили в среду в МИД РФ.

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"Диалог по данной тематике ведется и с Африканским союзом, который, помимо закупок вакцин из третьих стран, приступил к проработке вопроса поставки на континент российской вакцины "Спутник V", - указали в дипведомстве.

Как отметили в МИД, в этом контексте 12 января в формате видеоконференции прошли экспертные переговоры представителей Российского фонда прямых инвестиций, занимающегося продвижением российской вакцины, и Африканской целевой группы по приобретению вакцины против COVID-19.

"В планах Африканского союза - обеспечить вакцинацию по меньшей мере 60% населения континента, что составляет порядка 780 млн человек", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.