Эксперт: заразившимся COVID-19 после первой прививки не надо вводить второй компонент

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией после первой прививки от данного вируса, не надо ставить второй компонент вакцины. Об этом сообщила в среду заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.

"Если человек инфицирован, по данным документам, регламентирующим в настоящее время, переболевшие пациенты не вакцинируются от COVID-19 ни "Спутником", ни "Эпиваккороной", - сказала она, выступая на семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству", отвечая на вопрос, нужно ли вводить второй компонент вакцины от коронавируса, если человек заразился им после первой прививки.

В свою очередь заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, отвечая на тот же вопрос, добавил, что если человек по какой-то причине пропустил назначенную дату второй прививки, то интервал между двумя вакцинациями может максимально составлять шесть недель.

"На самом деле мы должны придерживаться общепринятого коридора 14-21 день [между первой и второй вакцинацией], но вместе с тем нужно продолжать вакцинацию, потому что по опубликованным к настоящему моменту зарубежным данным, интервал может быть максимально до шести недель перерыва. Затем вводится вторая доза, и все идет по обычному сценарию. Поэтому еще раз подчеркиваю, 14-21 день - "золотой стандарт", но до шести недель возможен перерыв", - пояснил он.

Понежева добавила, что через три-шесть месяцев после перенесенного коронавируса следует измерить уровень антител. Решение по вакцинации будет приниматься в дальнейшем в зависимости от их количества.

Массовая вакцинация населения от коронавируса всех желающих категорий населения стартовала в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".