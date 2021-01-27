ВОЗ сообщила о рекордных 95 тыс. умерших из-за коронавируса за неделю

ЖЕНЕВА, 27 января. /ТАСС/. Более 95 тыс. человек умерли из-за коронавируса в мире за минувшую неделю, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество заразившихся увеличилось за семь дней более чем на 4,1 млн, сообщила в среду в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно ее данным, с 18 по 24 января в мире был зарегистрирован 95 991 летальный исход из-за коронавирусной инфекции (рост на 1% по сравнению с предшествующей неделей), заболели 4 104 947 человек, что на 15% меньше числа заболевших за период с 11 по 17 января.

Как отмечает ВОЗ, заболеваемость в мире снижается вторую неделю подряд "после пиковых значений первой недели января". Это связано с уменьшением числа новых случаев инфицирования в ряде стран. Сильнее всего заболеваемость уменьшилась за неделю в регионе Европы (на 20%). На втором месте - Африка (снижение на 16%). Смертность выросла в Северной и Южной Америке (на 4%) и в Восточном Средиземноморье (на 3%).

В Северной и Южной Америке за семь дней заболели более 2,12 млн человек и умерли более 45 тыс. В Европе число новых случаев заражения выросло более чем на 1,38 млн, а число летальных исходов - более чем на 38 тыс. В Африке врачи выявили более 148 тыс. новых случаев инфицирования, а число умерших увеличилось почти на 5 тыс.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,25 млн. Далее следуют Бразилия (более 360 тыс. новых случаев), Великобритания (более 260 тыс.), Россия (более 151 тыс.), Франция (более 138 тыс.), Мексика (более 122 тыс.), Колумбия (более 117 тыс.), Испания (более 109 тыс.), Германия (более 101 тыс.) и Индия (более 96 тыс.).

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии людей превысило на минувшей неделе 98,28 млн, более 2,11 млн умерли.