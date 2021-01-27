В Волгоградской области удвоят объем поддержки зоозащитных организаций

ВОЛГОГРАД, 27 января. /ТАСС/. Финансовая поддержка зоозащитных организаций составит в Волгоградской области почти 9 млн рублей, что больше прошлогоднего почти в два раза, сообщили в среду в пресс-службе областной думы по итогам расширенного заседания комитета регионального парламента по охране окружающей среды и природопользованию.

"В этом году принято решение об увеличении грантовой поддержки некоммерческих организаций (НКО) и органов территориального общественного самоуправления, работа которых признана эффективной, из областного бюджета. Если в 2020 году зоозащитным НКО из региональной казны было выделено 4,5 млн рублей, то в 2021 году эта сумма вырастет почти в два раза", - говорится в сообщении.

По информации председателя комитета ветеринарии Волгоградской области Галины Аликовой, за минувший год на территории региона отловлено и стерилизовано около 5 тыс. бездомных собак, при этом почти половина из них - некоммерческими зоозащитными организациями. Однако ситуация остается непростой, по-прежнему поступает много обращений от граждан, которые жалуются на агрессивных безнадзорных животных. В 2020 году в регионе зарегистрировано 20 939 собак без владельцев, что почти на 6 тыс. меньше, чем было в 2019 году. Больше всего их на территории городов Волгоград и Волжский.

По данным, озвученным на заседании комитета облдумы, 72 вольера построено дополнительно в минувшем году в приютах Волгограда, Волжского и Среднеахтубинского района. Это позволяет в течение года оставлять на временную передержку 3,5 тыс. безнадзорных собак. В скором времени планируется создать новые места в приютах для животных в городах Волжском и Камышине.