СК требует ареста обвиняемого в нападении на бойца ОМОН на акции 23 января в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следствие требует арестовать Тимура Салихова, обвиняемого в нападении на бойца спецназа ОМОН на Страстном бульваре в центре Москвы в ходе несанкционированной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, в который поступило соответствующее ходатайство следственных органов.

"В суд поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салихова Тимура Мамедовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, не представляющего опасности для его жизни или здоровья")", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что Салихов признал вину.

Следствие полагает, что 23 января на Страстном бульваре Салихов во время участия в несанкционированном митинге несколько раз ударил бойца ОМОН в голову и туловище.

Ранее сообщалось, что арестованный за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции 23 января в Москве Евгений Есенов в ходе допроса дал признательные показания. Пресненский суд Москвы во вторник арестовал Есенова на два месяца. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

В Москве после несогласованного митинга возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.