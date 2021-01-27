Тамбовские власти продлили режим самоизоляции пенсионеров и беременных до 25 февраля

ТАМБОВ, 27 января. /ТАСС/. Власти Тамбовской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и беременных до 25 февраля. Соответствующие поправки внесены в постановление губернатора, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Режим самоизоляции граждан старше 65 лет, лиц с определенными заболеваниями, а также беременных продлен в Тамбовской области до 25 февраля", - сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент в Тамбовской области зарегистрировано 21 933 человека, перенесших коронавирусную инфекцию. Прирост за минувшие сутки составил 156 пациентов, выздоровели почти 20,4 тыс. человек, умерли 259.

Всеобщая вакцинация от коронавирусной инфекции в Тамбовской области началась 18 января. Регион получил 14 тыс. доз вакцины, это треть от планируемой поставки до конца февраля, которая в итоге составит 39 тыс. доз. Всего вакцинировано свыше 12 тыс. человек, из них прошли полную иммунизацию 729.