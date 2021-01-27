Евросоюз требует от AstraZeneca поставок вакцины в полном объеме

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Еврокомиссия потребовала от англо-шведской компании AstraZeneca выполнять заказ на вакцину в полном объеме, независимо от наличия у компании свободных производственных мощностей. Об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на экстренной пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее компания предупредила Еврокомиссию о сокращении поставок в первом квартале 2021 года на 60% из-за проблем с производством.

"Еврокомиссия ожидает от AstraZeneca поставок в первом квартале в полном объеме, поскольку мы находимся в состоянии пандемии, умирают люди, это не вопрос цифр или статистики. Фармацевтические компании имеют моральные, социальные и контрактные обязательства, которые они обязаны выполнять, - заявила она. - Мы обеспечили гарантированные инвестиции (предоплату по контракту - прим. ТАСС), чтобы компания могла заранее создать необходимые производственные возможности и подготовить к поставкам необходимое количество вакцины к тому моменту, когда она будет сертифицирована. Неспособность обеспечить необходимые для поставок производственные мощности противоречит букве и духу контракта. Мы будем защищать наши инвестиции и деньги налогоплательщиков".

По словам Кириакидес, консультации по урегулированию проблемы поставок продолжатся. Она подчеркнула, что Еврокомиссия предлагает компании опубликовать конфиденциальный контракт, чтобы снять существующие разногласия.