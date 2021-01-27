Причиной аварии на водопроводе в Карелии стала неготовность коммунальных сетей к зиме

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 января. /ТАСС/. Неготовность сетей к зиме послужила условием, приведшим в отключению водоснабжения в 10-тысячном городе Питкяранте в Карелии. Главе администрации Питкярантского района внесено представление, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры республики.

Аварийное отключение воды во всей Питкяранте длилось с 14 по 19 января. Остановка водоснабжения была связана с замерзанием поверхностного участка центрального трубопровода на территории Питкярантсткого целлюлозного завода. На фоне аномальных морозов, стоявших в республике, специалисты не смогли оперативно разморозить сети, после чего для восстановления подачи воды был построен 1,1 км резервного водопровода.

"Условием, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, послужило ненадлежащее техническое состояние коммунальной инфраструктуры, находящейся в введении МУП "Водоканал города Питкяранта", которое признано банкротом. Ввиду указанных обстоятельств, свидетельствующих о неподготовленности сетей водоснабжения к прохождению осенне-зимнего периода и отсутствии должного контроля со стороны органа местного самоуправления, прокуратурой района внесено представление главе администрации Питкярантского района. Рассмотрение акта реагирования и устранение выявленных нарушений взято прокуратурой района на контроль", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, авария на сетях привела к отключению воды более чем в 800 домах и социально значимых объектах. Как ранее сообщал ТАСС, 22 января глава районной администрации Дмитрий Трошин покинул свой пост, взяв ответственность за случившееся на себя. На устранение последствий коммунального инцидента из резервного фонда республики было выделено 17 млн рублей.

После аварии на сетях также было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".