ВОЗ сообщила, что за неделю "британский" штамм коронавируса выявили еще в 10 странах

ЖЕНЕВА, 27 января. /ТАСС/. Распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 70 странах, это на 10 стран больше, чем неделей раньше. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном в Женеве в среду.

Разновидность коронавируса VOC-202012/01 "с 19 января была выявлена еще в 10 государствах". "По состоянию на 25 января 70 государств, расположенных во всех шести регионах ВОЗ, сообщили о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - отмечает организация. В Великобритании, где этот штамм был первоначально обнаружен, он "показал повышенную заразность по сравнению с прежде циркулировавшими вариантами". Кроме того, эта страна "недавно сообщила о результатах исследований, согласно которым имеются определенные свидетельства", что эта разновидность коронавируса вызывает более тяжелое протекание болезни. В ВОЗ считают, что эти результаты "являются предварительными, требуется больше анализа".

В эпидемиологическом бюллетене отмечается также, что получивший маркировку 501Y.V2 штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, с 19 января "выявлен еще в восьми странах, их общее число достигло 31". Эта разновидность коронавируса присутствует теперь в пяти регионах ВОЗ. Кроме того, обнаруженная ранее в Бразилии разновидность коронавируса, получившая наименование P.1, с 19 января была выявлена еще в восьми странах.

Ранее ВОЗ заявила, что "возникновение этих новых вариантов [коронавируса] было ожидаемым", поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей COVID-19, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно в декабре 2020 года.