Путин в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы в Александровском саду

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил в среду, в День памяти жертв Холокоста и 77-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, цветы к стеле города-героя в Александровском саду.

Согласно кадрам, показанным в эфире телеканала "Россия-24", глава государства принес к мемориалу букет бордовых роз. Возложив их на стелу, президент склонил голову.

Как напоминал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в эту дату Путин ежегодно "отдает долг памяти" и принимает участие в тех или иных мемориальных мероприятиях. Так, в среду президент также посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию о жизни советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Путин - ленинградец, родившийся в 1952 году. Президент регулярно участвует в памятных мероприятиях, связанных с событиями блокады. Для президента это еще и очень личная, семейная история. На Невском пятачке, где теперь стоит памятник "Рубежный камень", воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин, портрет которого президент каждый год несет во время акции "Бессмертный полк". Мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы. На Пискаревском кладбище в одной из братских могил похоронен старший брат Путина Виктор, который умер в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также стелы, посвященные городам-героям Ленинграду, Киеву, Минску, Сталинграду, Севастополю, Одессе, Керчи, Новороссийску, Туле, Мурманску, Смоленску, а также крепости-герою - Брестской крепости.

С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата постоянно несет вахту почетный караул - "Пост номер 1". В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.