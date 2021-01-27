Путин в Музее Победы осмотрел экспозицию о жизни советского народа в годы ВОВ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил в среду, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, Музей Победы на Поклонной горе. Там он в том числе осмотрел экспозиции "Лица Победы" и "Подвиг народа".

Директор музея Александр Школьник на интерактивной панели продемонстрировал президенту, как устроена экспозиция "Лица Победы". Он набрал имя одной из блокадниц - Зинаиды Ивановны Барановой. На экране появилась ее фотография. "Можно внукам, друзьям показывать и зачитать то, что в семье хранится", - сказал Школьник, уточнив, что историю Барановой написала ее правнучка, которая живет в Тамбове и учится в четвертом классе школы.

Помощник президента Владимир Мединский уточнил при этом, что все истории в экспозиции написаны членами семей, которые присылают фотоматериалы из своих архивов. "Такая живая связь получается", - заметил Путин. Школьник также добавил, что люди готовы предоставить материалы из своих семейных архивов на вечное хранение, потому как доверяют музею.

"Лица Победы" - исторический депозитарий. Это глобальный мультимедийный проект Года памяти и славы, запущенный Музеем Победы в декабре 2019 года. Он призван собрать максимально полную информацию о вкладе в победу над нацизмом каждого из жителей страны (а позже и других стран) - воинов, партизан, подпольщиков, тружеников тыла - и сохранить память о них для будущих поколений.

Принять участие в проекте могут все желающие. Чтобы увековечить память о своих родственниках и земляках, нужно передать материалы о них на вечное хранение в Музей Победы. Сделать это можно через сайт проекта, по почте или при личном посещении. Таким образом музей собирает глобальный цифровой архив - наглядные документальные свидетельства вклада советских людей в победу над нацизмом.

После передачи документов каждый участник проекта может прийти в музей и найти истории и фотографии предков на интерактивных экранах в зале мультимедийной экспозиции "Лица Победы". Уже принято и обработано около 300 тыс. биографических материалов, сбор историй для проекта продолжается.

"Подвиг народа"

В музее президент также ознакомился с проектом "Подвиг народа" - экспозицией, рассказывающей о жизни советских людей в военное время и расположившейся на площади свыше 3 тыс. кв. метров. В пресс-службе музея отметили, что впервые в столь полном объеме здесь показан вклад советского народа в победу над нацизмом.

Интерактивный проект сочетает подлинные артефакты и элементы театра и кино. Он включает в себя современные мультимедийные комплексы, трехмерные панорамы и декорации, а также почти 7 тыс. экспонатов и 22 фильма - реконструкции, которые помогают воссоздать военную эпоху.

Создатели экспозиции использовали в том числе голограммы и интерактивные каталоги. Также в проекте задействованы актеры: каждый смотритель одновременно является персонажем, вписанным в историю конкретного раздела и взаимодействующим с посетителями.

К 77-летию полного снятия блокады Ленинграда на базе этой экспозиции запускается иммерсивный проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград". Добавляя в экспозицию отдельные элементы, авторы фокусируют внимание на жизни уже не целой страны, а отдельного блокадного города.