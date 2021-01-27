Минздрав Чехии рекомендовал приостановить вакцинацию населения из-за недостатка препарата

ПРАГА, 27 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Чехии рекомендовало приостановить со среды процесс вакцинации населения против коронавируса из-за недостатка препарата. Это связано с невыполнением договорных обязательств американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Минздрава Барбора Петерова.

"В республике не хватает вакцины [которую поставляет Pfizer/BioNTech], - отметила она. - Из-за ее недостатка мы [Минздрав] рекомендовали краевым координаторам процесса вакцинации с сегодняшнего дня на две недели прекратить проводить процедуры первичных прививок от коронавируса и сосредоточиться только на проведении повторных [прививок]. Решение остается за ними. Оно должно приниматься на местах".

В Чехии со среды временно прекращена регистрация желающих пройти вакцинацию. Прививки пока могут сделать только граждане старше 80 лет и медики, задействованные на первой линии борьбы с коронавирусом. Чешские власти информировали, что поставки вакцин в страну резко сокращены из-за технических проблем на предприятиях Pfizer/BioNTech. Ситуацию должны преодолеть к середине февраля.

Между тем советник премьер-министра по вопросам вакцинации населения и экс-министр здравоохранения республики Роман Прымула в интервью, размещенном в среду на сайте газеты "Право", сообщил, что чешские власти обсуждают возможность покупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Минздрав, в свою очередь, заявил, что страна не планируют закупать препараты, которые не получили регистрацию Европейского агентства по лекарственным средствам.

В Чехии, население которой составляет 10,71 млн человек, добровольная и бесплатная вакцинация началась 27 декабря. Минздрав планирует, что к осени прививки сделают все желающие.

Поставлена задача, чтобы привитыми от коронавируса оказались не менее 75% взрослых жителей страны. В СМИ развернута кампания по объяснению гражданам необходимости вакцинации.