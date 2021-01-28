ФСБ представила материалы вынесенного 75 лет назад в Киеве приговора нацистам

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. ФСБ России представила архивные материалы вынесенного ровно 75 лет назад приговора членам нацистского оккупационного режима на Украине. Суд, проходивший в Киеве с 17 по 28 января 1946 года, стал одним из самых масштабных судебных процессов за преступления, совершенные нацистами на оккупированных территориях.

Двадцать восемь томов приговора содержат материалы о преступлениях в Киеве, Полтаве, Сталино (Донецк), Мелитополе, Львове и других городах, которые были задокументированы чрезвычайной государственной комиссией, начавшей работу с 1943 года на освобожденных территориях, а также показания самих участников преступлений.

"По плану гитлеровского правительства Советская Украина должна была быть превращена в немецкую колонию и заселена немцами, а украинский народ подлежал уничтожению и порабощению", - говорится в приговоре. Выжившую часть населения, согласно планам нацистов, собирались направить в северные территории СССР. Систематическое истребление и истязания мирных советских граждан, включая женщин, детей, стариков, а также советских военнопленных, начались с первых дней вступления нацистов на территорию Украинской ССР (так, массовые расстрелы в Бабьем Яру начались уже через 10 дней после захвата Киева). Оккупационные власти организовали на Украине целую сеть лагерей, для массовых убийств "использовали закрытые "автомобили-душегубки", где убивали людей ядовитыми газами, и расстреливали детей на глазах отцов и матерей" - это далеко не полный перечень вошедших в приговор свидетельств преступлений нацистов. "Немецкими захватчиками на территории Украины было истреблено свыше 4 млн советских граждан. Число угнанных в Германию превысило 2 млн человек, из которых многие погибли от голода, непосильного труда", говорилось в озвученным ровно 75 лет назад на судебном процессе в Доме офицеров в Киеве приговоре.

Ограбление Украины

В нем говорится и о разграблении Украины за неполных три года оккупации, когда нацисты "увозили в Германию культурные ценности и другие богатства украинского народа", сожгли, разрушили и разграбили тысячи культурных учреждений, уничтожили 647 тыс. жилых зданий, угнали в Германию 2,8 млн лошадей, более 7 млн голов крупного и около 15 млн мелкого рогатого скота. "Немцы отбирали у крестьян вещи и продовольствие, а за невыполнение непосильных поборов крестьян расстреливали и заключали в концентрационные лагеря и сжигали дотла целые села", - отмечается на страницах приговора. В общей сложности гитлеровцы причинили материальный ущерб Советской Украине на 285 млрд рублей (около $5,4 млрд по курсу 1940-х годов или $730 млрд в современном эксиваленте - прим. ТАСС).

15 подсудимых

Юыли разысканы и арестованы в 1945 году 15 подсудимых, почти все - немцы, один - австриец (начальник полевой жандармерии, создавший лагерь в селе Андреевка, в котором от голода, непосильного труда и истязаний погибали советские военнопленные). Вина каждого из них устанавливалась в ходе следствия и на суде, им было предоставлено девять назначенных защитников. Самым высокопоставленным обвиняемым стал Пауль Шеер - генерал-лейтенант полиции, бывший начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей. "Шеер дал приказ полицейским патрулям стрелять в каждого гражданина, появляющихся на улицах города Киева после наступления темноты. На основании этого приказа ежемесячно убивали сотни мирных граждан. Такое же положение было и в других городах Киевской и Полтавский областей", - гласил только один из пунктов вынесенного ему приговора.

Другой генерал-лейтенант полиции Карл Буркхардт "на территории Сталинской (Донецкой - прим. ТАСС) и Днепропетровской областей с марта 1943 года по сентябрь 1943 года в качестве коменданта тыла 6-й германской армии под видом борьбы с советскими партизанами производил массовое истребление мирных советских граждан". Во время оккупации немцами Сталинской области только в Макеевке было расстреляно 8 тыс. человек, в Краматорске - около 6 тыс., в шахту "Н4-бис" в Сталино были сброшены тела около 75 тыс. уничтоженных граждан, гласил приговор. По приказу Буркхардта из Донбасса в Германию было угнано свыше 50 тыс. граждан, а при отступлении гитлеровских войск он отдал приказ об уничтожении всех содержавшихся под стражей советских граждан, "что и было выполнено", и распоряжения о поджоге Сталино, Артемовки, Константиновки и других населенных пунктов.