Кировская область получит 45 млн рублей на лекарства для амбулаторных больных с COVID-19

КИРОВ, 27 января. /ТАСС/. Кировская область дополнительно получит 45 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на обеспечение лекарствами больных COVID-19, проходящих лечение на дому. Об этом сообщается на сайте правительства области.

"Как сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, принято решение о выделении еще 45 млн рублей на обеспечение пациентов с коронавирусом лекарственными препаратами. Лекарства получают пациенты, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Антибактериальные, противовирусные, жаропонижающие препараты и антикоагулянты по-прежнему будут выдаваться по рецепту врача через государственную аптечную сеть", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пациенты получают лекарства бесплатно с 16 ноября 2020 года. Средства на эти цели были выделены из резервного фонда правительства РФ в размере 47,5 млн рублей. Позже регион получил еще 26,2 млн рублей. На сегодняшний день медицинскими организациями региона выписано более 47 тыс. рецептов, обеспечены бесплатными лекарственными препаратами для амбулаторного лечения COVID-19 более 26 тыс. пациентов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области с начала пандемии выявлено более 31,6 тыс. случаев инфицирования.