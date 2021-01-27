В Минске заявили, что Великая Победа является символом единения народов Белоруссии и РФ

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Память о подвиге народов в годы Великой Отечественной войны является священной для нынешних поколений Белоруссии и России и по праву остается символом единения. Об этом заявила в среду председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова на мероприятии, посвященном Дню снятия блокады Ленинграда, состоявшемся в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

"Пусть весь мир знает, что для народов Беларуси и России история Великой Отечественной войны - это символ единения и гордости, гордости за наших людей", - отметила спикер верхней палаты белорусского парламента.

"Для нас память о войне священна, и правда о той войне священна", - продолжила Кочанова. "Мы делаем все, чтобы передать эту память и правду о той войне новым поколениям. Мы понимаем четко, что без прошлого нет будущего", - сказала она. Спикер поблагодарила всех, кто отстоял независимость Белоруссии, "стран бывшего Советского Союза". "Ваша жизнь вдохновляет нас, она является для нас опорой, чтобы выдержать те испытания, которые выпадают сегодня на нашу долю", - заявила глава Совета Республики.

В дар белорусскому музею

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил о недопустимости искажения исторической правды о Великой Отечественной войне. "Важно, чтобы нынешние и будущие поколения не допускали искажения исторической памяти и правды, принижения подвига советского народа", - сказал глава российской дипмиссии. Мезенцев также подчеркнул, что "масштаб того, что сделал Ленинград, города-герои, столь велик, что нам еще нужны годы и годы, чтобы осмыслить все то, что было сделано и свершено советским солдатом".

Мезенцев также упомянул "о литературном подвиге Даниила Гранина и Алеся Адамовича, которые в начале 70-х годов задумались о том, что память о блокаде нужно сохранить". "Это легендарная книга ("Блокадная книга") о реальных событиях, происходивших в городе на Неве", - отметил посол РФ. Мезенцев также вспомнил доктора исторических наук, профессора Валентина Ковальчука, который одним из первых убеждал руководство Ленинграда в том, что "надо честно сказать о числе погибших в городе".

В нынешний памятный день Мезенцев назвал символичной передачу белорусскому музею 100 планшетов с фотографиями, которые были собраны фотохудожником Валерием Лозовским во взаимодействии с архивистами Минска, Брестской крепости, других городов-героев. "Мы передаем этот, по сути, летописный фонд Великой Отечественной, чтобы молодежь Минска, Беларуси, все те, кто приезжает сюда из России, студенты, школьники, люди старшего поколения еще раз прочувствовали биение ритма времени в пользу Победы", - заявил посол РФ в Белоруссии.

Цена Победы

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич отметил, что уроки войны каждый раз напоминают нынешним поколениям о необходимости беречь и ценить мир, добрые отношения. "Сегодняшнее мероприятие погружает в те события, которые говорят о том, какие неимоверные трудности пришлось пережить нашему старшему поколению, тем, кто прошел дорогами военного лихолетья. Тем людям, кто порядка 900 дней жил в блокаде", - сказал белорусский министр. "Жители Ленинграда прошли через голод, холод, неимоверные муки. Они теряли самых близких людей, но выстояли, выдержали, потому что дух не сломить", - подчеркнул министр. Сегодняшнее событие в музее истории войны он назвал важным и ценным. "Это важное для нас мероприятие, чтобы наше подрастающее поколение понимало, какой ценой досталась Великая Победа, благодаря кому мы сегодня живем под чистым и мирным небом", - сказал глава Минкультуры Белоруссии.