БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей возможной пандемии, и это может измениться лишь через два года. Такое мнение он высказал в опубликованном в среду интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung .

"Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе", - отметил Гейтс. "Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг - еще многое можно сделать", - считает он. "Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже", - полагает Гейтс. Он отметил, что система логистики в "богатом мире" оказалась сложнее, чем предполагалось.

Основатель Microsoft также указал на то, что "терпение людей определенно на исходе", особенно тех, кто проживает в стесненных условиях, не может позволить своим детям онлайн-обучение. "В лучшем случае целый год потребуется, чтобы нормализовать жизнь", - отметил он.

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Сторонники конспирологических теорий считают, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей и последующего наблюдения за ними и что за ней якобы стоит Гейтс.