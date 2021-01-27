На сайте Госдумы началась публикация сведений о запросах депутатов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Данные о запросах депутатов Госдумы начали публиковаться на сайте палаты.

"С сегодняшнего дня на официальном сайте Госдумы началась публикация данных о запросах депутатов. Такое решение ранее было проработано по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина", - пояснили ТАСС в аппарате нижней палаты.

На сайте публикуется фамилия автора, дата отправки запроса, контрольный срок для ответа и информация о поступившем ответе.

В среду была размещена информация о нескольких десятках запросов. "Эта работа будет вестись на системной основе", - добавили в аппарате.

С соответствующей инициативой к депутатам в прошлом году обратился лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов. По его мнению, такая мера позволит избирателям понимать, какими темами интересуется тот или иной депутат, в чьих интересах он действует. При этом Неверов также уточнял, что персональные данные граждан, которые депутаты могут использовать в текстах запроса, должны быть скрыты. Позже Совет Думы поддержал проект поручения об обязательной публикации в думской электронной базе запросов, которые депутаты направляют в то или иное ведомство.