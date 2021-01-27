МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. СМИ-иноагенты оштрафованы на 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии" и "Фактограф", оштрафован их владелец ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Два протокола по 500 тыс. рублей, а также гендиректор организации - два протокола по 50 тыс. рублей. Общая сумма штрафа составила 1,1 млн рублей", - сказано в сообщении.

Соответствующее решение вынес Мировой суд.

По закону, материалы СМИ, выполняющих функции иноагента, должны распространяться с соответствующей маркировкой. "Норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", - напомнили в ведомстве.