Британия введет обязательный карантин в гостиницах для прибывающих из некоторых стран

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании введет обязательный 10-дневный карантин в гостиницах для людей, въезжающих на территорию королевства из стран с повышенным риском завоза новых и потенциально более опасных генетических вариантов коронавируса. Об этом заявила в среду глава МВД Прити Пател, выступая в Палате общин британского парламента.

"Мы введем новый управляемый процесс изоляции в гостиницах для тех, кому не может быть отказано во въезде, в том числе людям, возвращающимся из стран, в отношении которых мы уже ввели запрет на транспортное сообщение. Они будут обязаны самоизолироваться на 10 дней без исключения", - сказала министр. Она не привела дополнительных деталей, отметив, что более подробный план будет представлен на следующей неделе.

Ранее британские власти ввели запрет на воздушное сообщение со странами Южной Америки, с ЮАР и Португалией в связи с повышенным риском завоза новых вариантов коронавируса. Газета The Times сообщила накануне, что всего принудительная десятидневная самоизоляция в отелях понадобится прибывающим из 30 государств, в том числе из стран, граничащих с ЮАР, а также из островного государства Кабо-Верде.

В настоящий момент сообщение между многими из этих государств и Великобританией ограничено, а для тех, кто посещал их в последние 10 дней, закрыт въезд на территорию королевства. Последнее ограничение не касается британских граждан, обладателей видов на жительство и долгосрочных виз.

По ныне действующим правилам все люди, прибывающие в королевство из-за границы, обязаны провести дома десять дней в самоизоляции.

Дополнительные меры

"Слишком много людей приезжают и выезжают из нашей страны ежедневно", - сказала в среду глава МВД. Она сообщила, что границы страны продолжат оставаться закрытыми для туристических поездок. Отныне британцам придется заполнять декларацию о цели поездки за рубеж. Если она не будет находиться в списке разрешенных причин для путешествия, например по работе, то людям не будет разрешено покинуть страну.

Помимо этого, Пател пообещала, что будут усилен пограничный контроль, а также слежение за соблюдением людьми самоизоляции дома по возвращении из-за рубежа.

В последний месяц крайне сложная эпидемиологическая обстановка складывается в королевстве из-за распространения "британского" штамма коронавируса, впервые выявленного на юго-востоке Англии. Эта мутация, по предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразной и на 30% более летальной. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и 4 января объявило о введении очередного, третьего по счету, общенационального карантина.

Во вторник число людей, умерших в Великобритании после инфицирования коронавирусом, превысило 100 тыс. Соединенное Королевство стало пятой страной после США, Бразилии, Индии и Мексики, где была преодолена эта отметка.