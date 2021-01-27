Спасатели в Краснодаре оказали помощь еноту, забравшемуся на столб линии электропередач

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники муниципальной службы спасения с применением автовышки оказали помощь еноту, который забрался на столб линии электропередач, сообщил ТАСС начальник управления гражданской защиты администрации города Виталий Казликин. Животное не пострадало.
"Енот забрался на столб линии электропередач, сотрудники, работающие с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город", зафиксировали это событие, на что отреагировала служба спасения администрации города, выехав на место для оказания помощи животному с целью сохранения его жизни. Была использована автовышка, которая стоит у нас на боевом дежурстве в муниципальной службе спасения, енот испугался и принял меры к самостоятельному спуску", - сказал Казликин.
Он добавил, что енот не пострадал, после инцидента он скрылся от спасателей. "Муниципальная служба спасения города Краснодара - та служба, которая готова прийти на помощь не только жителям города, но и братьям нашим меньшим - животным", - резюмировал собеседник агентства.