Спасатели в Краснодаре оказали помощь еноту, забравшемуся на столб линии электропередач

"Енот забрался на столб линии электропередач, сотрудники, работающие с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город", зафиксировали это событие, на что отреагировала служба спасения администрации города, выехав на место для оказания помощи животному с целью сохранения его жизни. Была использована автовышка, которая стоит у нас на боевом дежурстве в муниципальной службе спасения, енот испугался и принял меры к самостоятельному спуску", - сказал Казликин.

Он добавил, что енот не пострадал, после инцидента он скрылся от спасателей. "Муниципальная служба спасения города Краснодара - та служба, которая готова прийти на помощь не только жителям города, но и братьям нашим меньшим - животным", - резюмировал собеседник агентства.