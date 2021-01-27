Два компонента "Эпиваккороны" уже получили более 2 тыс. добровольцев

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Более 2,6 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", были привиты двумя дозами препарата, при этом 25% из них получили плацебо. Об этом сообщается в среду на сайте Роспотребнадзора.

"В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "Эпиваккорона" с участием 3 000 добровольцев на 27.01.2021 первой дозой вакцины привито 2 974 добровольцев, двумя дозами вакцины - 2 662 добровольцев (25% из них получили плацебо)", - говорится в сообщении.

Кроме того, 130 добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях среди лиц старше 60 лет, уже получили две дозы. Отмечается, что вакцина переносится хорошо.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на людях старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.