Бывшая узница Освенцима призвала хранить память о тех событиях, не искажая их

ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Люди должны хранить память о произошедшем в концлагере Аушвиц-Биркенау, не дискредитируя и не отрицая того, что там случилось. Об этом заявила в среду бывшая узница Анита Ласкер-Уоллфисч, выступая на проходящей в онлайн-режиме церемонии по случаю 76-й годовщины освобождения Красной армией лагеря смерти в Освенциме.

"Когда мы с сестрой прибыли в Англию, мы наивно думали, что расскажем миру, что произошло, и что это положит конец бессмысленным убийствам, ксенофобии и антисемитизму. Мы ошибались. Когда мы вернулись, никто ничего у нас не спрашивал. А сейчас мы стали свидетелями попыток дискредитировать то, что происходило в таких местах, как Освенцим, и многих других", - сказала она.

"Я призываю вас, людей, спустя так много поколений после случившегося не подводить нас, не позволять искажать память и отравлять ее печально известным ученым, которых переполняет ксенофобия и антисемитизм, - добавила она. - Отрицая то, что произошло, и отравляя это ненавистью, мы убиваем жертв Освенцима во второй раз".

"Мы должны бороться, чтобы история не повторилась", - заключила она.

В этом году из-за пандемии коронавируса нового типа мероприятия в память о 76-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме проводятся в онлайн-режиме. Ведущая тема проходящей в интернете церемонии - судьба детей в Освенциме.