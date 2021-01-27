Путин считает общим долгом противостояние попыткам оправдать преступления нацистов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам и гостям мемориального вечера "Хранитель памяти", отметив необходимость сохранения памяти о жертвах Холокоста и указав на недопустимость оправдания преступлений нацистов.

"Мы никогда не допустим, чтобы ушли в забвение страдания, муки и стойкость миллионов невинных людей, замученных в гетто и концлагерях, умерших от голода и холода в блокадном Ленинграде, погибших от карателей в расстрельных рвах, в сожженных дотла деревнях и селах. Скорбим обо всех жертвах этих чудовищных преступлений и твердо знаем, что такие немыслимые нечеловеческие злодеяния не имеют срока давности. Поэтому наш общий долг - противостоять любым попыткам оправдать, обелить палачей, затушевать факты массового уничтожения людей, приговоренных к смерти лишь за свою национальную принадлежность. Отстаивая правду, мы защищаем не только прошлое, но и мирное будущее", - говорится в телеграмме президента, опубликованной в среду на сайте Кремля.

Путин отметил, что ежегодные мемориальные мероприятия в память о жертвах Холокоста имеют большое значение для общества. "Они важны и для утверждения правды о событиях Второй мировой войны, о том, какой страшной, варварской, безжалостной, изуверской силой были нацисты и их приспешники, что сокрушил их именно советский солдат и что бойцы и командиры Красной армии по праву стоят на пьедестале великих освободителей, спасших от истребления еврейский и другие народы Европы", - добавил президент.

Глава государства выразил благодарность организаторам мемориального вечера "Хранитель памяти".

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила заключенных концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.