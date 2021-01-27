Школа на Кубани, о которой спрашивали Путина, войдет в структуру ВДЦ "Смена"

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении школе-интернату имени М. П. Щетинина в Краснодарском крае, о которой на пресс-конференции в конце 2019 года задали вопрос президенту РФ Владимиру Путину, федерального статуса. Согласно распоряжению, образовательная организация войдет в структуру всероссийского детского центра (ВДЦ) "Смена", сообщается в среду на сайте Министерства просвещения Российской Федерации.

В марте 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал лицензию на образовательную деятельность школы-интерната имени М. П. Щетинина, удовлетворив исковое заявление Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. В ходе заседания представители министерства сообщали, что среди грубых нарушений в деятельности лицея было выявлено отсутствие стадиона для спортивного воспитания учащихся и лицензии на осуществление медицинской деятельности в учреждении.

"В соответствии с распоряжением, подписанным председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, от 22 января 2021 года № 106-р лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков, носящий имя российского педагога и академика Михаила Щетинина, приобрел федеральный статус - образовательная организация войдет в структуру Всероссийского детского центра "Смена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый федеральный статус лицея-интерната даст ему дополнительные возможности в части контента образовательной и воспитательной деятельности, а также в части оснащения современной техникой. "Обширная инфраструктура "Смены" с необходимым оборудованием для образовательной, культурно-досуговой и физкультурно-оздоровительной работы и опытный педагогический состав помогут лицею-интернату подняться на новую ступень развития. Престижная оздоровительно-образовательная база федерального масштаба нацелена на совершенствование и успешную самореализацию школьников. Здесь работают различные кружки и секции, проводятся тематические экскурсии", - добавили в пресс-службе.

В конце 2019 года на большой пресс-конференции президенту России Владимиру Путину был задан вопрос о ситуации со школой Михаила Щетинина, которая использовала нестандартные методики преподавания, но некоторое время назад была закрыта. Путин обещал обсудить вопрос с местными властями.

Ранее в ходе проверки Министерством образования Краснодарского края, региональным управлением Роспотребнадзора, МЧС и другими ведомствами было выявлено 39 нарушений, некоторые из них касались условий проживания детей. По данным Министерства образования Краснодарского края, также лицеем-интернатом нарушалось академическое право на каникулы, несовершеннолетние обучающиеся привлекались без согласия родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.