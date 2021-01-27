В центре Петербурга состоялась интерактивная акция памяти о блокаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Акция памяти о блокаде Ленинграда "900 дней и ночей" прошла в центре Санкт-Петербурга по инициативе молодежных организаций, волонтеров и поисковиков. Интерактивное представление в декорациях осажденного города с чтением стихов, показом военной техники и подлинных предметов военного быта состоялось во дворе Государственной академической капеллы.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил ее участников с днем Ленинградской Победы и поблагодарил организаторов за сохранение памяти о блокаде. "Здесь собрались волонтеры, поисковики. Ребята и девчонки помнят своих дедушек, бабушек и защищают честь, достоинство и героизм нашего города и жителей, которые жили здесь во время блокады", - сказал Беглов.

Во дворе Капеллы зрители смогли увидеть военную технику, вещи солдат, обнаруженные в поисковых экспедициях, предметы быта и оружие времен Великой Отечественной войны. О работе медиков в военное время рассказывали студенты Военно-медицинской академии. На фасаде Капеллы можно было наблюдать кадры военной кинохроники.

Как отметил губернатор, поисковые отряды петербургской молодежи многие годы ведут поиск павших солдат, чтобы отдать им последние почести. За 30 лет были найдены и захоронены более 30 тыс. воинов, установлены более 7 тыс. имен без вести пропавших. В прошлом году были найдены останки почти 600 солдат.

В Ленинградской области найденные поисковиками останки воина Красной Армии старшего политрука Виктора Иванова (1905-1941), уроженца Ленинграда, награжденного посмертно орденами Ленина и Красного Знамени, 27 января были торжественно перезахоронены в деревне Мины Гатчинского района.

День Ленинградской Победы

Ленинград - единственный крупный город в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Блокада, во время которой погибли сотни тысяч горожан, длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в Ленинграде не останавливалась - работали предприятия, школы, учреждения культуры. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.

В среду в Петербурге в память о защитниках города традиционно прошли торжественно-траурные церемонии на мемориалах, в полдень был произведен залп из орудия на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. В честь Дня Ленинградской Победы зажглись факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова, а Дворцовый мост через реку Неву в центре города подсветили оливковым и зеленым цветами, повторяющими расцветку ленточки Ленинградской Победы.

Труппа Мариинского театра отметила День снятия блокады Ленинграда исполнением балетов на музыку Дмитрия Шостаковича "Ленинградская симфония" Игоря Бельского и "Барышня и хулиган" Константина Боярского. Седьмая ("Ленинградская") симфония Шостаковича, написанная композитором в декабре 1941 года и ставшая символом мужества непокоренного города, звучала в этот день и в Таврическом дворце в исполнении симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический". Большой концертный зал "Октябрьский" организовал традиционный концерт "Ленинградская Победа", но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, он записан без зрителей и будет показан в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Вечером над городом прогремит салют из 30 залпов.

Поздравления ветеранов

В памятных акциях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда, принимают участие представители ветеранских организаций, но многие ветераны и блокадники не могут прийти на мероприятия. Для них организовали поздравления на дому.

Военнослужащие Западного военного округа поздравили в Ленинградской области 90-летнего блокадника Виктора Иванова. В годы войны он вместе с другими детьми осажденного города дежурил на крышах домов и тушил зажигательные бомбы на чердаках, работал на полях совхозов, в 1943 году в возрасте 13 лет Виктора Иванова наградили медалью "За оборону Ленинграда".

"Военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО продемонстрировали Виктору Сергеевичу новейшие зенитные ракетные системы С-400, расчеты которых несут боевое дежурство по охране мирного неба над Санкт-Петербургом. Блокадник увидел уникальные возможности системы по обнаружению и уничтожению любых современных воздушно-космических средств нападения", - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Блокадников чествуют и в других городах. В Тольятти бригада спецназначения Центрального военного округа (ЦВО) провела мини-концерт у дома, где живет участница Великой Отечественной войны и житель блокадного Ленинграда 95-летняя Ванда Пародня. В войну она сверхурочно работала на оборонном заводе, где готовили снаряды для реактивных систем "Катюша", была награждена медалью "За оборону Ленинграда". Оркестр сыграл для ветерана, наблюдавшей за концертом из окна своей квартиры, попурри из военных мелодий, сообщили журналистам в пресс-службе ЦВО.

В Саратовской области ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда передают поздравления и памятные подарки. Соцработники Ртищевского района побывали в гостях у ветерана труда, жительницы блокадного Ленинграда Татьяны Павловны Михайловой, которая ребенком оказалась в блокадном городе.