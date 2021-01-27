Путин в Музее Победы дал старт онлайн-проекту о блокадном Ленинграде

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время посещения Музея Победы на Поклонной горе дал старт онлайн-версии иммерсивного проекта, приуроченного к 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда иммерсивного проекта.

Проект создан в рамках масштабной экспозиции "Подвиг народа", открытой к прошедшему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывающей о жизни советских людей в военное время. Экспозиция является интерактивной: подлинные артефакты в ней сочетаются с элементами театра и кино. Она включает в себя современные мультимедийные комплексы, трехмерные панорамы и декорации, а также почти 7 тыс. экспонатов и 22 фильма-реконструкции, которые помогают воссоздать военную эпоху.

К 77-летию полного снятия блокады Ленинграда на базе этой экспозиции запущен иммерсивный проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград". Добавляя в нее отдельные элементы, авторы фокусируют внимание на жизни уже не целой страны, а отдельного блокадного города. Президент дал старт онлайн-версии проекта, посвященного блокаде Ленинграда и бессмертному подвигу его жителей, нажав на специальную интерактивную панель в музее. Увидеть онлайн-версию можно будет на сайте Музея Победы.

Глава государства также оставил запись в книге почетных гостей и просмотрел фрагменты художественных военно-патриотических фильмов "Подольские курсанты", "Фау-2. Побег из ада", "Летчик", "Зоя".

Путин - ленинградец, родившийся в 1952 году - регулярно участвует в памятных мероприятиях, связанных с событиями блокады. Для президента это еще и очень личная, семейная история. На Невском пятачке, где теперь стоит памятник "Рубежный камень", воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин, портрет которого президент каждый год несет во время акции "Бессмертный полк". Мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы. На Пискаревском кладбище в одной из братских могил похоронен старший брат Путина Виктор, который умер в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Снабжение осажденного города с сентября 1941 года по март 1943 года осуществлялось по единственной военно-стратегической транспортной магистрали, проходившей через Ладожское озеро и получившей название "Дорога жизни". Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но полностью город был освобожден через год - 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек. На Нюрнбергском процессе приводилась цифра в 632 тыс. человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.