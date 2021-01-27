В Смоленской области перезахоронят останки около 120 участников войны 1812 года

ТАСС, 27 января. Останки 120 русских и французских солдат, участвовавших в боях под Смоленском в 1812 году, перезахоронят 13 февраля в Вязьме. Также будут погребены останки трех женщин и трех детей, обнаруженные во время археологической экспедиции в 2019 году, сообщил в среду ТАСС президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

"Это будет церемония захоронения 126 человек. Из них три женщины и трое детей. Они были все вместе найдены в братской могиле. Это русские и французы", - сообщил Малиновский.

По его словам, перезахоронение пройдет в Вязьме 13 февраля, планируется, что в числе почетных гостей на церемонию прибудут представители рода принцев Мюратов (потомков наполеоновского маршала Иоахима Мюрата) и Императорского Дома Романовых. "Мы также ожидаем около 100 человек реконструкторов в военной форме того времени", - сказал Малиновский.

Ранее сообщалось, что, по данным Фонда развития русско-французских исторических инициатив, в Вязьме планируют перезахоронить останки более 60 солдат армии Наполеона. Археологическая экспедиция в Смоленской области проходила с мая 2019 года под патронатом франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Организаторами экспедиции выступили Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.

За время реализации проекта, посвященного событиям Отечественной войны 1812 года, был проведен ряд исследований мест сражений в Смоленской области. В частности, обнаружены останки соратника императора Наполеона - генерала Шарля Этьена Гюдена. Во время боя при Валутиной горе выстрелом, сделанным из русского орудия, ему оторвало обе ноги, Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер, место захоронения считалось утраченным.