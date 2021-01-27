Меркель назвала поддержание памяти о жертвах Холокоста "постоянной ответственностью" ФРГ

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Сохранение памяти о жертвах Холокоста является "постоянной ответственностью Германии" - как для нынешнего, так и последующих поколений немцев. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель в опубликованном на сайте федерального правительства видеообращении.

"Я испытываю глубокий стыд в связи с цивилизационным преступлением, которое Германия совершила во время пребывания у власти национал-социалистов", - сказала Меркель. "Постоянной ответственностью Германии было и остается поддержание памяти о жертвах - евреях Европы, синти и рома, политических заключенных и представителях польской интеллигенции, военнопленных из Советского Союза и других стран, участниках движения Сопротивления, представителях сексуальных меньшинств, инвалидах, а также о бесчисленных других женщинах, мужчинах и детях, которых унижали, преследовали, мучили и убивали", - отметила канцлер. "Мы не должны никогда забывать об этих людях и их судьбах", - заявила она.

"Нам необходимо решительно противодействовать как открытому, так и скрытому антисемитизму, отрицанию и релятивизации Холокоста", - подчеркнула Меркель, призвав "всегда быть бдительными" и не оставлять места для расизма и антисемитизма.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.