Еврейский конгресс не требует уголовного дела в России для отрицавшего Холокост профессора

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский еврейский конгресс (РЕК) не намерен инициировать в России уголовное преследование профессора СПбГУ Владимира Матвеева, который в преддверии Дня памяти жертв Холокоста провел семинар для учителей, на котором рассказывал, что Холокост - это миф. Об этом президент РЕК Юрий Каннер сказал журналистам перед церемонией вручения премии "Хранитель памяти" в среду.

Как сообщается на сайте Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга, профессор СПбГЭУ Владимир Матвеев провел семинар для замдиректоров школ ко Дню памяти жертв Холокоста. Лектор рассказал, что Холокост - миф, его жертвы - преступники, а печи Освенцима использовались для дезинфекции.

"Я не считаю нужным доводить [дело профессора] в России до уголовного преследования. У нас было еще мало времени, чтобы это понять и разобраться, поэтому я бы не призывал к уголовному преследованию. В России нет уголовной практики по этим вопросам. Мне кажется, профессионального наказания будет достаточно для того, чтобы понять эту историю", - сказал журналистам Каннер.

Тем не менее, он не исключил, что РЕК может передать материалы о выступлении профессора Матвеева в европейские страны, где отрицание Холокоста преследуется по закону, в частности, в Германию и Австрию. "Можно переслать материалы в эти страны, попытаться возбудить уголовное дело, и, если профессор попадет туда каким-то образом, то он может быть наказан", - сказал он. Подобные случаи, отметил глава РЕК, были в европейской практике.

Мнения раввинов

Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт сожалеет о том, что в российской системе образования находятся преподаватели, считающие возможным пропагандировать отрицание Холокоста. "В стране, где миллионы человек погибли, чтобы спасти человечество от нацизма, а еврейский народ - от полного уничтожения, важно передавать поколениям историческую правду и память, а не разрушительные идеи, направленные на то, чтобы уменьшить значимость самого страшного преступления человечества и пренебречь памятью о жертвах Холокоста и освободителях", - сказал он ТАСС.

Ранее на ежегодной церемонии памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности главный раввин России Берл Лазар назвал выступление Матвеева пропагандой нацизма, призвав городские власти предпринять жесткие действия.

Международный День памяти жертв Холокоста, в преддверии которого был проведен семинар, отмечается ежегодно 27 января. Он был установлен, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Дата 27 января была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим, который был крупнейшим лагерем смерти. В нем погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, среди которых примерно миллион евреев. По оценкам историков, более 6 млн евреев стали жертвами Холокоста.