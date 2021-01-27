В Росгвардии опровергли информацию о продаже сыном главы ведомства элитного дома в Барвихе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Росгвардия опровергла информацию о наличии и продаже сыном главы ведомства Виктора Золотова дома в Барвихе, который выставлен на продажу. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Родственники и близкие директора Росгвардии Виктора Золотова не имеют отношения к данной недвижимости и к ее продаже. Как только данная информация появилась в некоторых Telegram-каналах, без особого труда удалось выяснить, кому действительно принадлежит дом. С полной ответственностью сообщаем, что недвижимостью владеет частный предприниматель, который не имеет никакого отношения ни к родственникам руководства Росгвардии, ни к самому ведомству", - сказал он.

Грибакин также подчеркнул, что эта публикация является очередной информационной уткой, цель которой опорочить Росгвардию и руководство ведомства. "Это очередная провокация, целью которой является очернить Росгвардию и руководство ведомства", - сказал он.

Ранее ряд Telegram-каналов и некоторые СМИ разместили информацию о том, что сын главы Росгвардии выставил на продажу дорогостоящий дом в Барвихе, который якобы ему принадлежит.