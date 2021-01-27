В Польше возобновились демонстрации против запрета абортов по причине патологии плода

ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Жители Польши в среду вышли на демонстрации против запрета в республике абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Акция организована протестным движением "Женская забастовка".

Протесты вспыхнули вечером после объявления властей о том, что вердикт суда будет опубликован в среду и тем самым вступит в силу. Как информируют организаторы, демонстрации стихийно собираются во многих польских городах.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий в Варшаве, более сотни участников акции собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу. Полиция через громкоговорители призывает всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в республике запрещены.

Антиправительственные акции в Польше

Женское протестное движение начало проводить массовые демонстрации в Польше после принятия 22 октября Конституционным судом решения о том, что аборт по причине патологии плода противоречит основному закону страны. Это решение суда вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике".

Осенью власти отложили публикацию и вступление в силу решения до момента представления судом официального письменного пояснения к своему решению. 27 января оно было напечатано. Там сказано, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь", что гарантируется конституцией Польши. Поясняется, что официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Это означает, что такие заболевания как синдром Дауна или будущая инвалидность ребенка не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.

После октябрьского решения суда протесты с участием сотен тысяч людей на протяжении двух недель почти ежедневно проходили в Польше более чем в 400 городах. Потом люди выходили на улицы в среднем один раз в неделю. Главные символы протеста - красная молния, вешалка и зонт. Противники запрета абортов даже высказывали свое недовольство у костелов, в ряде случаев дошло до прерывания воскресных богослужений. Неоднократно в разных городах доходило до стычек участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.

Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. Власти призывают участников демонстраций прекратить свою деятельность, так как это способствует распространению коронавируса.