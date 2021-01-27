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Пандемия COVID-19

Эксперт: эпидемиологическая обстановка будет стабилизироваться в ближайшие два месяца

Главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков отметил, что предпосылок к новым виткам COVID-19 пока нет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Эпидемиологическая обстановка в России в ближайшие два месяца будет стабилизироваться, а весной темпы заболеваемости увеличатся, но не достигнут осенних масштабов. Такое мнение выразил в среду главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в интервью телеканалу "Москва-24".

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"Будут подъемы заболеваемости. Сейчас будет стабилизироваться обстановка в ближайшие два месяца. Но весной, когда снизится иммунитет у людей, когда будет нехватка витаминов, когда появятся сезонные ОРВИ и опять оттаивание снега поднимет свою голову, тогда опять будет небольшой подъем заболеваемости. Но он будет не такой, как осенью. То есть это будет маленький, минимальный подъем", - сказал он.

Тимаков добавил, что предпосылок к новым виткам инфекции в данный момент нет. По его мнению, пандемия коронавируса уже прошла свой пик. "Часть населения имеет иммунную прослойку. И такой масштабной заболеваемости уже, надеюсь, не будет", - сказал он.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 17 741, это минимальное значение с 29 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 774 672, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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