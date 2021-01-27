Норвегия с 29 января запрещает въезд в страну без веских оснований

ХЕЛЬСИНКИ, 27 января. /ТАСС/. Правительство Норвегии приняло решение с пятницы, 29 января, закрыть границы, разрешив въезд только в случае наличия веских оснований. Об этом сообщило в среду Норвежское телеграфное бюро.

"На практике граница будет закрыта для всех тех, кто не проживает в Норвегии", - заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

Она пояснила, что критически важные товары и услуги будут по-прежнему поставляться в Норвегию, однако новые правила означают, что "многие трудовые мигранты в следующие недели не смогут приехать в страну". Это порядок будет вновь пересмотрен через две недели.

Число заразившихся коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 279 и составило 61 594. Об этом сообщил в среду Норвежский институт здравоохранения.

За время пандемии от вызванных инфекцией осложнений в стране умерли 550 пациентов. Протестированы свыше 3 млн человек. Самое большое число заражений за сутки было зафиксировано 6 января - 930.

Рост числа заразившихся был отмечен в Норвегии в конце августа 2020 года после относительно спокойного лета. Первый случай инфицирования коронавирусом в стране выявили в конце февраля прошлого года.

С 25 января Норвегия ужесточила требования для въезда в страну. Теперь всем въезжающим необходимо будет предъявить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, сданном не ранее чем за 24 часа до поездки.