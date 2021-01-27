Суд санкционировал около 30 обысков после акции 23 января в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы дал разрешение на проведение 29 обысков по уголовным делам, связанным с несанкционированным митингом 23 января в Москве. Это следует из электронной картотеки суда.

В картотеке не указаны адреса или имена людей, у которых проводятся обыски, однако они проводятся по уголовным делам, возбужденным после несанкционированной акции в центре Москвы. "Значительная часть из этих обысков проводится по уголовному делу, возбужденному по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее следователи собирались допросить как свидетеля сотрудника ФБК Георгия Албурова по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденному после несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Дела по ст. 236 УК РФ после акции 23 января возбудили в связи с тем, что в ней участвовали люди, заразившиеся коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.