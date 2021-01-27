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Худрука МХАТа им. Горького Эдуарда Боякова госпитализировали

Он восстанавливается в больнице после операции, сообщили в пресс-службе театра

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького Эдуард Бояков госпитализирован в одну из московских больниц, он восстанавливается после операции. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе театра.

"Эдуард Владиславович госпитализирован. Прошла операция. Чувствует себя хорошо. В ближайшее время будет на связи", - сказали в пресс-службе.

Режиссер и продюсер Эдуард Бояков был назначен на пост худрука МХАТа им. Горького 4 декабря 2018 года, он сменил на этом посту народную артистку СССР Татьяну Доронину, которая стала почетным президентом театра. Ранее он являлся директором Российского академического молодежного театра, художественным руководителем московского театра "Практика".

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