"Арбидол Максимум" назвали способным подавлять коронавирус

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Исследования в пробирке выявили у противовирусного препарата "Арбидол Максимум" (умифеновир) способность подавлять вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в обновленной инструкции по применению препарата, опубликованной в Государственном реестре лекарственных препаратов.
"В исследованиях in vitro специфически подавляет вирус SARS-CoV-2, вызывающий новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)", - говорится в документе.
Ранее Минздрав РФ рекомендовал использовать противовирусный препарат "Умифеновир", а также рекомбинантный интерферон (ИФН) - альфа для профилактики новой коронавирусной инфекции у определенных групп населения.