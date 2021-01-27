"Арбидол Максимум" назвали способным подавлять коронавирус

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Исследования в пробирке выявили у противовирусного препарата "Арбидол Максимум" (умифеновир) способность подавлять вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в обновленной инструкции по применению препарата, опубликованной в Государственном реестре лекарственных препаратов.