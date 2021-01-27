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Пандемия COVID-19

"Арбидол Максимум" назвали способным подавлять коронавирус

В исследованиях in vitro препарат специфически подавляет вирус SARS-CoV-2, говорится в его обновленной инструкции

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Исследования в пробирке выявили у противовирусного препарата "Арбидол Максимум" (умифеновир) способность подавлять вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в обновленной инструкции по применению препарата, опубликованной в Государственном реестре лекарственных препаратов.

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"В исследованиях in vitro специфически подавляет вирус SARS-CoV-2, вызывающий новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)", - говорится в документе.

Ранее Минздрав РФ рекомендовал использовать противовирусный препарат "Умифеновир", а также рекомбинантный интерферон (ИФН) - альфа для профилактики новой коронавирусной инфекции у определенных групп населения.

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