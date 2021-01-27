Премию "Хранитель памяти" вручили в "Геликон-опере" в День памяти жертв Холокоста

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вручение премии Российского еврейского конгресса (РЕК) "Хранитель памяти" в третий раз прошло в московском музыкальном театре "Геликон-опера" в День памяти жертв Холокоста. В 2021 году ее лауреатами стали председатель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава фонда "Эвен Эзер" Борис Васюков и драматург Александр Гельман.

"Это так важно и так нужно потому, это та часть истории нашего народа - когда я говорю нашего, я имею в виду не только российских евреев, я говорю обо всех россиянах - которая мало известна. Есть очень много страниц истории, которые мало известны нам по фильмам, по учебникам, по тому, как мы воспринимаем наше прошлое", - сказал журналистам перед церемонией вручения президент РЕК Юрий Каннер.

Премия "Хранитель памяти" присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о тех, кто пострадал от геноцида.

"Сегодня мы говорим о чудовищных вещах, чудовищной истории, чудовищной трагедии целого народа, к которой цивилизованный, порядочный человек не может оставаться равнодушным. Мы должны помнить мучеников, которых уже не вернуть, помнить героев, которые их спасали, но эта память важна не сама по себе: она важна с точки зрения выработки коллективного, популяционного иммунитета. Заразой человеконенавистнической идеологии очень важно никогда не болеть", - сказал глава ФАДН Игорь Баринов на вручении премии.

Память о Холокосте

Международный День памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Он был установлен согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Термин "холокост" получил распространение в 1950-е годы благодаря книгам писателя, лауреата Нобелевской премии мира 1986 года Эли Визеля, бывшего узника концентрационного лагеря Освенцим. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территории Германии, ее союзников и оккупированных ею стран. По оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 млн евреев.

Дата 27 января была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим, который был крупнейшим лагерем смерти. В нем погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, среди которых примерно миллион евреев.

Неделя памяти жертв Холокоста ежегодно проходит в России на федеральном уровне с 2015 года. В этом году она проводится с 18 по 31 января. Как и каждый год, ее организаторами стали РЕК, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, ФАДН и центр "Холокост". Мемориальные, культурные и образовательные мероприятия, посвященные теме Холокоста, проходят в 71 регионе России.