На задержанного за нападение на бойца ОМОН в Москве оформили административный протокол

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Полицейские оформили административный протокол на водителя такси Валерия Евсина, которого задержали по подозрению в нападении на сотрудника ОМОН у цирка на Цветном бульваре в Москве в ходе несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщил ТАСС адвокат Евсина Максим Пашков.

"На моего подзащитного оформили протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры"). Ему грозит административный арест на срок до 15 суток", - сообщил Пашков.

Евсин был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Пашков отметил, что его подзащитному не предъявлялось обвинение в каком-либо уголовном преступлении.

Москве после несогласованного митинга возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.