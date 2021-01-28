В Центральной России температура приблизится к климатической норме в начале февраля

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Температура в Центральном федеральном округе (ЦФО) приблизится к климатической норме в начале февраля. Местных жителей ожидают морозы до 14 градусов ночью и 7 градусов днем, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник уже 9-14 градусов мороза будет, дневные температуры - около 6-7 градусов. Это более или менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на 2 градуса выше нормы. Февраль начнется с уверенной и нормальной зимней погоды", - сообщил он.

По словам Вильфанда, до конца января жителей ЦФО ждут заметные погодные аномалии: температура будет выше нормы примерно на 12 градусов в течение рабочей недели и на 7 градусов в выходные дни.