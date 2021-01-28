В Польше вступил в силу запрет абортов по причине патологии плода

ВАРШАВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство Польши в среду поздним вечером опубликовало в "Официальном вестнике" решение Конституционного суда республики о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Таким образом вызвавший в стране массовую волну протестов вердикт формально вступил в силу.

Ранее власти откладывали публикацию принятого 22 октября прошлого года Конституционным судом решения о запрете абортов, аргументируя эту отсрочку необходимостью получить письменное обоснование. В среду оно было напечатано. Там сказано, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь", что гарантируется конституцией Польши.

Поясняется, что официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.

Вслед за оглашением обоснования суда на улицах польских городов возобновились массовые акции протеста. Как передавал корресподент ТАСС с места событий в Варшаве, сотни участников акции вечером собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу. Полиция через громкоговорители призывала всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в республике запрещены.

От здания суда разросшаяся по данным организаторов до нескольких тысяч толпа отправилась маршем центральными улицами города, заблокировав в том числе ключевые перекрестки. Целью протестующих была штаб-квартира правящей в республике партии "Закон и справедливость". Однако проход вплотную к зданию был заблокирован полицейскими автомобилями и усиленными отрядами полиции.

"Бесплатные аборты для всех по требованию", "Свобода выбора вместо террора", "Аборт - это право, а не привилегия" - гласят тексты на транспарантах протестующих. Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского.