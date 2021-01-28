Власти Сахалинской области отменили справки и спецпропуска для въезда в регион

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 января. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в связи с благоприятной эпидемической обстановкой в регионе подписал указ, отменяющий цифровые пропуска и справки об отсутствии коронавирусной инфекции для въезжающих на территорию островов. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства области.

"В аэропорту Южно-Сахалинска сняты все ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавируса <...> Ранее такую возможность региональные власти согласовали с управлением Роспотребнадзора", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, региону удается постепенно стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Во многом этому способствует массовая вакцинация.

Цифровые пропуска для въезда на острова были введены с 14 мая 2020 года. С 11 июня список документов для гостей региона пополнила справка с отрицательным тестом на коронавирус. Жителей с местной пропиской эти ограничения не касались.

Массовая вакцинация в регионе стартовала 16 января. На островах развернуто 22 стационарных пункта вакцинации - в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях в районах. Кроме того, привиться можно в мобильных комплексах. К маломобильным гражданам медики сами совершают выезд на дом.

В Сахалинской области за весь период пандемии зарегистрированы 19 408 случаев заболевания. 16 354 человека выписаны с выздоровлением, 26 умерли, 3 028 проходят лечение. В 80% случаев заболевание протекало в легкой или бессимптомной формах. Островной регион входит в число субъектов страны с самой благоприятной эпидемиологической ситуацией и самыми низкими показателями заболеваемости и смертности от коронавируса.