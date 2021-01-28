В России 7% работодателей увольняли сотрудников из-за азартных игр

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Увольнять сотрудников за нарушения, связанные с увлечением азартными играми, приходилось 7% работодателей. При этом, по данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, чаще всего злоупотребления персонала азартными играми выявляли в IT-компаниях.

Согласно исследованию, в малом бизнесе, увольнений игроманов за проступки чуть больше, чем в средних и крупных компаниях - 9% против 3% и 5% соответственно.

Самой большой доля увольнений, связанных с нарушением корпоративных правил из-за увлечения азартными играми и тотализатором, оказалась в IT-компаниях (17%), банковских и финансовых организациях (8%).

Как отмечают аналитики сервиса, в качестве причин для увольнения представители работодателей называли хищение имущества компании для покрытия игрового долга, а также невыход на работу.

В опросе, который проводился 12-20 января 2021 года, приняли участие представители 1 тыс. работодателей из всех округов России.