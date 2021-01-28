В нескольких регионах России прогнозируют опасную погоду

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сильные осадки, ветер и гололедица прогнозируются на юге России, в Приморье и Московском регионе в ближайшие два-три дня. Погода будет представлять опасность, в некоторых регионах ветер будет достигать 32-38 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Неблагоприятная и опасная погода в ряде регионов России будет. В Крыму 28-30 января резко изменятся погодные условия: сильный и очень сильный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, температура понизится на 8-10 градусов. Ветер усилится до 15-20 м/с, 28-29 января - даже до 25 м/с. Это опасные явления", - сообщил он.

По словам Вильфанда, аналогичная ситуация прогнозируется и в Краснодарском крае, а также республиках Северная Осетия, Кабардино-Балкария до 29 января включительно. В предгорных и горных районах республик Чечня и Ингушетия ветер будет еще сильнее и опаснее - порывы будут достигать 32 м/с.

Для жителей Приморья погода также будет представлять угрозу в ближайшие несколько дней. "Очень неблагоприятная погода ожидается в Приморском крае во второй половине 28 января и в течение 29 января. Там будет сильный снег, до 7-19 мм выпадет за 12 часов, что большая редкость для данного региона. Ветер в самом Приморье будет 15-20 м/с, на побережье - 25-30 м/с, во Владивостоке - до 35-38 м/с. Конечно, будет и метель, и гололедица, и снежные накаты. Очень сложная обстановка", - отметил метеоролог.

Опасной погода в ближайшие дни будет и в столичном регионе до конца рабочей недели: снег, мокрый снег, сильная гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья.