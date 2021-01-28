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Пандемия COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

Эта фаза продлится 1,5-2 месяца, а затем вновь наступит снижение числа заболевших, отметил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, обычно эта фаза длится 1,5-2 месяца, а затем уровень заболеваемости начинает снижаться. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Действительно, сейчас в России ситуация с коронавирусом стабилизировалась - эта фаза обычно длится около 1,5-2 месяцев, затем начнется постепенное снижение заболеваемости", - сказал он.

Горелов пояснил, что на ситуацию влияет целый ряд факторов, включающий соблюдение противоэпидемических правил и постепенное увеличение иммунной прослойки за счет переболевших и сделавших прививку. При этом эксперт подчеркнул, что уровень коллективного иммунитета населения все еще невысок, а массовая вакцинация только набирает обороты.

Массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения стартовала в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутником V" или "Эпиваккороной".

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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