Эксперт Роспотребнадзора заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, обычно эта фаза длится 1,5-2 месяца, а затем уровень заболеваемости начинает снижаться. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Действительно, сейчас в России ситуация с коронавирусом стабилизировалась - эта фаза обычно длится около 1,5-2 месяцев, затем начнется постепенное снижение заболеваемости", - сказал он.

Горелов пояснил, что на ситуацию влияет целый ряд факторов, включающий соблюдение противоэпидемических правил и постепенное увеличение иммунной прослойки за счет переболевших и сделавших прививку. При этом эксперт подчеркнул, что уровень коллективного иммунитета населения все еще невысок, а массовая вакцинация только набирает обороты.

Массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения стартовала в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутником V" или "Эпиваккороной".