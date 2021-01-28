Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал колебания заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Волнообразные колебания в суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией будут наблюдаться в России до тех пор, пока 60% взрослого населения не привьется вакциной от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Чтобы рассчитывать на снижение заболеваемости, необходимо привить 60% взрослого непереболевшего населения. До тех пор, пока этот уровень не будет достигнут, могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости", - сказал он.

Ранее в в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 17 741, это минимальное значение с 29 октября.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 100,3 млн человек, более 2,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 774 672 случая заражения, выздоровели 3 202 483 человека, умерли 71 076. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.