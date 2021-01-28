В регионах Урала и юга Западной Сибири ожидается значительное потепление

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Потепление придет в регионы Урала и юга Западной Сибири с четверга. Температура будет выше нормы на 12-13 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Просто фантастически изменится температура на Урале и юге Западной Сибири - Омская, Томская, Кемеровская области и так далее. Там была температура на 15-16 градусов ниже нормы, а теперь будет на 12-13 градусов выше нормы. Диапазон изменения температуры огромный", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Екатеринбурге, Омске, Томске, Свердловске, Новосибирске температура днем будет находиться в диапазоне 8-3 градусов мороза. "Это удивительно теплая погода, и она радует, так как эти регионы пережили длительный период суперхолодной погоды", - отметил метеоролог.